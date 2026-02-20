Metaratings.ru: Гоголев получит минимум 17 млн рублей по новому контракту с «Ладой»

Нападающий Павел Гоголев заключил новый договор с хоккейным клубом «Лада» сроком на один год. Его годовой доход составит минимум 17 миллионов рублей плюс бонусы до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru .

Ранее Гоголев выступал за клуб «Сибирь», откуда перешел в «Ладу» за финансовую компенсацию. В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист набрал пять очков в 34 играх регулярки ФОНБЕТ КХЛ.

«Лада» располагается на десятой строчке в Западной конференции лиги с 41 очком после 59 матчей.