Metaratings.ru: Гоголев получит минимум 17 млн рублей по новому контракту с «Ладой»

Нападающий Павел Гоголев заключил новый договор с хоккейным клубом «Лада» сроком на один год. Его годовой доход составит минимум 17 миллионов рублей плюс бонусы до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru.
Ранее Гоголев выступал за клуб «Сибирь», откуда перешел в «Ладу» за финансовую компенсацию. В нынешнем сезоне 26-летний хоккеист набрал пять очков в 34 играх регулярки ФОНБЕТ КХЛ.
«Лада» располагается на десятой строчке в Западной конференции лиги с 41 очком после 59 матчей.
