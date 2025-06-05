Metaratings.ru: гендир «Факела» Асхабадзе может перейти в «Торпедо»

Руководство ФК «Торпедо» из Москвы рассматривает кандидатуру Романа Асхабадзе на должность генерального директора клуба. На сегодняшний день он исполняет аналогичные обязанности в воронежском «Факеле». Об этом сообщил Metaratings.ru .

В минувшем сезоне столичная команда добилась права выступать в Премьер-Лиге, тогда как «Факел» завершил чемпионат на 16-м месте, потеряв право остаться в элитном дивизионе.

Роман Асхабадзе возглавил «Факел» в июле 2019 года, и под его руководством клуб добился выхода в Премьер-Лигу впервые за 21 год по итогам сезона-2021/22. До этого Асхабадзе руководил различными проектами в московском «Спартаке» и армянском клубе «Бананц».