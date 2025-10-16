Metaratings.ru: «Динамо» не проявляет интерес к трансферу голкипера «Рубина» Ставера

Спортивный журналист Иван Карпов заявил об интересе московского футбольного клуба «Динамо» к трансферу трех вратарей. Metaratings.ru опроверг соответствующие сведения.
Как отмечал представитель СМИ, столичная команда рассматривала приобретение игрока «Рубина» Евгения Ставера, голкипера «Акрона» Виталия Гудиева и Максима Бориско из «Балтики». Однако на самом деле руководство ФК не вело серьезных переговоров о переходе кого-либо из указанных футболистов.
Напомним, основную позицию вратаря в клубе занимает опытный игрок Андрей Лунев.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте