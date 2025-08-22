Metaratings.ru: «Амур» рассматривает кандидатуру экс-форварда «Трактора» Сафина

Руководство хоккейного клуба «Амур» рассматривает возможность заключения контракта с бывшим нападающим «Трактора» Остапом Сафиным. Об этом сообщил Metaratings.ru .

В прошедшем сезоне Сафин выступал за «Ладу», а затем был обменян в «Трактор». В межсезонье челябинская команда внесла его в список отказов, а 18 августа стороны расторгли соглашение.

В сезоне-2024/25 26-летний нападающий провел 57 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф Лиги FONBET КХЛ, набрав 20 (9+11) баллов при коэффициенте полезности «-4».