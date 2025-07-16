Канадец Луи Доминге, которого вскоре официально объявят игроком команды «Сибирь», получит зарплату в размере 28 миллионов рублей за сезон. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Помимо основного заработка, в контракте вратаря предусмотрена бонусная составляющая в размере 15 миллионов рублей.

В последнем игровом сезоне Доминге защищал ворота клуба «Хартфорд» в Американской хоккейной лиге, сыграв в 28 матчах с коэффициентом надежности 3,32 и продемонстрировав процент отраженных бросков на уровне 89,6%.