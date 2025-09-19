Хоккеист Ансель Галимов, планирующий подписать однолетний контракт с омским клубом «Авангард», получит вознаграждение в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Форвард родом из Нижнекамска, начинал свою карьеру в «Нефтехимике». В Континентальной хоккейной лиге, помимо родного клуба, играл за «Металлург», «Динамо», «Авангард», «Северсталь» и «Сочи». Последнюю пару сезонов провел в составе московского «Спартака».

В сезоне-2024/25 34-летний спортсмен провел 57 матчей в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, набрав 26 (14+12) баллов при коэффициенте полезности «+18».