Metaratings: «Ривер Плейт» пытается повлиять на агентов Солари для продажи игрока в «Спартак»

Руководство футбольного клуба «Ривер Плейт» старается повлиять на представителей 23-летнего аргентинского форварда Пабло Солари для осуществления его продажи в московский клуб «Спартак». Об этом сообщил сайт Metaratings.ru .

По опубликованной информации, «Ривер Плейте» и совладельцу Солари — клубу «Тальерес», хотелось бы, чтобы представители футболиста пересмотрели свои финансовые требования в сторону уменьшения. В то же время «Спартак» активно рассматривает альтернативные варианты на позицию вингера, вероятность возвращения к кандидатуре Солари остается низкой.

Напомним, Пабло Солари выступает за «Ривер Плейт» с июля 2022 года после перехода из чилийского клуба «Коло-Коло». За это время он провел 109 матчей, забив 30 голов и отдав 17 результативных передач. Предварительно, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.