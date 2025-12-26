«Металлург» принял решение о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным на два сезона

Хоккейный клуб «Металлург» принял решение о продлении контракта с главным тренером Андреем Разиным на два следующих сезона. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу команды.

Специалист пришел в коллектив в 2023 году и сразу же привел его к победе в Кубке Гагарина. В текущем сезоне «Металлург» занимает лидирующие позиции в сводной таблице КХЛ.

За свою карьеру игрока Разин выступал за «Металлург» и добился значительных успехов, став двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России, Суперкубка Европы, а также серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России. Он также был признан лучшим бомбардиром чемпионата страны.