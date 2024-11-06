Менеджер Скаредин заявил, что боец UFC Копылов одержит досрочную победу в поединке с Крисом Кертисом

Роман Копылов сможет одержать досрочную победу в турнире UFC с американцем Крисом Кертисом. Такое мнение в разговоре с RT высказал менеджер российского спортсмена Александр Скаредин.

Он отметил, что зрители увидят на поединке совсем другого Копылова. Роман, по его словам, не перестает прогрессировать и расти дальше.

«Восстановление Романа проходит по плану. Он закрыл уже несколько этапов. В Ставрополе он работал над физическими и техническими кондициями», — сообщил менеджер.

В заключение Скаредин назвал Кертиса отличным вариантом для своего клиента. На его взгляд, американец достаточно мощный соперник, при этом он не самый быстрый и не самый техничный.