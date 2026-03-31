Менеджер боксера Бивола Корнилов сообщил о сохранении планов на третий бой с Артуром Бетербиевым

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил о сохранении планов на третий бой с Артуром Бетербиевым. По его словам, возможность проведения поединка будет рассматриваться осенью, написал «Матч ТВ» .

«В планах сохраняется трилогия. Осенью будем рассматривать. Либо в Саудовской Аравии во время Riyadh Season, либо потенциально в России», — приводит слова Корнилова RT.

Первый поединок Бивола и Бетербиева завершился победой Бетербиева, а в феврале прошлого года Бивол одержал победу над Бетербиевым и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Однако позднее Бивол был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что Бивол проведет титульный поединок с Айфертом 30 мая.