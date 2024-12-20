Мексиканский гонщик Серхио Перес покинет команду Red Bull

Мексиканский гонщик Серхио Перес объявил о своем выходе из команды Red Bull, в которой он выступал с 2021 года. Несмотря на наличие двухлетнего контракта, спортсмен решил закончить работу, написал сайт «Аргументы и факты» .

В своем обращении Перес выразил признательность команде за четыре года сотрудничества, назвав этот период незабываемым временем, наполненным новыми рекордами и знакомствами с замечательными людьми. Он также поблагодарил всех членов коллектива и пожелал им успехов в будущем, особо отметив, что был рад выступать вместе с Максом Ферстаппеном.

Red Bull в своем официальном заявлении сообщила, что информация о составе команды на 2025 год будет объявлена дополнительно.