«Матч ТВ» заключил контракт на право транслировать чемпионат Испании

Руководство спортивного телеканала «Матч ТВ» подписало соглашение на право транслировать чемпионат Испании. Об этом сообщил RT.

Контракт заключили на следующие семь сезонов. Помимо чемпионата Испании, каналы холдинга продолжат показывать игры за Кубок Испании и Суперкубок страны.

Отмечается, что документ также включает медиаправа на Сегунду. В итоге для зрителей телеканала вновь будет доступен весь испанский футбол.

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