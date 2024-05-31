«Матч ТВ»: фигуристы Гартунг и Ташкинова будут выступать за сборную Германии

Российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова решили сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Германии. Об этом написал «Матч ТВ».

По данным сайта kp.ru, спортсмены уже получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.

На прошлой неделе СМИ писали, что Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев подали документы для ухода в сборную Узбекистана.

Еще один? Что известно об аналоге YouTube от «Яндекса»

«Отогрели». Муж родившей на скамейке жительницы Владивостока — о состоянии ребенка

«Майор Гром: игра». Оливье третьей свежести

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Купальный сезон — 2024. Где искупаться в Москве и Подмосковье?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте