«Матч ТВ»: фигуристы Гартунг и Ташкинова будут выступать за сборную Германии
Российские фигуристы Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова решили сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Германии. Об этом написал «Матч ТВ».
По данным сайта kp.ru, спортсмены уже получили открепление от Федерации фигурного катания на коньках России.
На прошлой неделе СМИ писали, что Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев подали документы для ухода в сборную Узбекистана.
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