Мастер спорта Тестова: родителям нужно научить детей воспринимать проигрыши в спорте как возможность роста

Каждый юный спортсмен по-разному реагирует на проигрыш. Это во многом зависит от его воспитания и окружения, считает мастер спорта по вольной борьбе Анастасия Тестова. Таким мнением она поделилась в беседе с ИА RuNews24.ru .

Специалист отметила, что тренеру важно выявить эмоциональное состояние спортсменов, чтобы правильно настроить их на соревнования. Для этого Тестова предложила использовать контрольные тренировки и беседы с детьми, чтобы поставить перед ними индивидуальные задачи. Независимо от результата, выполнение этих задач заслуживает похвалы.

Кроме того, важна поддержка со стороны родителей, которые помогут детям воспринимать проигрыши как возможности для роста.