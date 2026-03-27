Мастер спорта по городошному спорту Анастасия Ковлешенко рассказала, что увлеклась игрой в городки совершенно случайно

Заслуженный мастер спорта России по городошному спорту Анастасия Ковлешенко завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира 2024 года. В интервью она рассказала, что увлеклась игрой в городки случайно, когда проходила мимо площадки в своей школе, где дети под руководством тренера Алексея Аркадьевича Сосенкова играли в городки. В то время ей было девять лет, написал «Петербургский дневник» .

«Сначала надо овладеть техникой и затем правильно ее применять», — поделилась Анастасия.

На чемпионате мира в Белоруссии в 2024 году Анастасия реабилитировалась за не слишком удачное выступление на чемпионате мира в 2022 году, когда играла с травмой и ни разу не заняла первое место.

Анастасия учится в Национальном государственном университете имени Лесгафта на кафедре теории и методики неолимпийских видов спорта, где, кроме дартса, еще изучают бильярд, шахматы, шашки. Она хочет продолжать выигрывать и улучшить свой же мировой рекорд.

Справка: Анастасия Ковлешенко родилась 1 июля 2004 года. Она является шестикратной чемпионкой мира (2024), двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионата мира (2022), чемпионкой Европы (2023), победительницей чемпионата Содружества независимых государств (2025), многократной чемпионкой России и обладательницей Кубка России, а также обладательницей мирового рекорда в дисциплине «городки классические» — 111 бросков на 90 фигур.