«Манчестер Сити» расстанется с семеркой игроков летом 2025 года

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует обновить состав после неудачного игрового сезона. Об этом информирует сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на Sky Sports.
По опубликованным данным, руководство клуба намерено расстаться с большой группой футболистов уже летом текущего года.
Команду покинут голкипер Эдерсон, защитник Джон Стоунз, а также полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш и Кевин де Брейне. Их кандидатуры утвердил главный тренер «Горожан» Хосеп Гвардиола.
Свыше 300 выпускников университета «Дубна» получили работу в ОЭЗ за 3 года
Еще 2,2 тысячи датчиков контроля давления установили в котельных Подмосковья
Терапевт Пушкинской больницы Марина Дробот напомнила правила укрепления иммунитета
Юниоры хоккейного клуба из Одинцова приняли участие в турнире Pond Hockey
Бывший пионерлагерь «Юность» восстановят в Клину
Встреча администрации Одинцова с жителями прошла в Звенигороде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте