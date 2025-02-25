«Манчестер Сити» расстанется с семеркой игроков летом 2025 года

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» планирует обновить состав после неудачного игрового сезона. Об этом информирует сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на Sky Sports.

По опубликованным данным, руководство клуба намерено расстаться с большой группой футболистов уже летом текущего года.

Команду покинут голкипер Эдерсон, защитник Джон Стоунз, а также полузащитники Матео Ковачич, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Джек Грилиш и Кевин де Брейне. Их кандидатуры утвердил главный тренер «Горожан» Хосеп Гвардиола.