Магомед Адиев решил покинуть пост главного тренера сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщил сайт «КП — Спорт» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Свое решение наставки объяснил семейными обстоятельствами. В федерации заявили, что были готовы к такой новости и в начале следующей недели выберут нового тренера.

Отмечается, что в нынешнем сезоне Адиев совмещал должности наставника национальной команды, а также клуба «Ахмат».

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