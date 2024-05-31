Магомед Адиев решил покинуть пост главного тренера сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщил сайт «КП — Спорт» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Свое решение наставки объяснил семейными обстоятельствами. В федерации заявили, что были готовы к такой новости и в начале следующей недели выберут нового тренера.
Отмечается, что в нынешнем сезоне Адиев совмещал должности наставника национальной команды, а также клуба «Ахмат».
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