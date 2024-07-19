Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен
Советский вратарь Лев Яшин стал лучшим вратарем всех времен по версии журнала FourFourTwo.
Ранее издание представило рейтинг 32 лучших вратарей за всю историю футбола. На втором месте оказался вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, который стал чемпионом мира в 2014 году, написало ИА НСН.
Третью строчку в рейтинге занял англичанин Гордон Бэнкс, выигравший чемпионат мира в 1966 году.
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