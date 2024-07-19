Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен

Советский вратарь Лев Яшин стал лучшим вратарем всех времен по версии журнала FourFourTwo .

Ранее издание представило рейтинг 32 лучших вратарей за всю историю футбола. На втором месте оказался вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, который стал чемпионом мира в 2014 году, написало ИА НСН.

Третью строчку в рейтинге занял англичанин Гордон Бэнкс, выигравший чемпионат мира в 1966 году.