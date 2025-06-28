«Локомотив» сообщил о подписании контракта с белорусом Французовым
Белорусский футболист Александр Французов присоединится к составу московского «Локомотива». Об этом сообщила «Свободная пресса».
Известно, что 21-летний нападающий перейдет в клуб из состава дзержинской команды «Арсенал». Игрок заключил контракт с «железнодорожниками» до лета 2028 года.
Однако в ближайшем сезоне футболист останется в Белоруссии, продолжив выступления за «Арсенал» на условиях аренды.
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