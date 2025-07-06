Леон Сабуа назвал вратарскую школу «Краснодара» одной из лучших в мире

Бывший воспитанник краснодарского клуба Леон Сабуа в интервью сайту Metaratings.ru назвал местную вратарскую школу лучшей в России и сопоставимой с европейскими аналогами.

«Матвей играет в "ПСЖ", Латышонок и Адамов – вратари "Зенита", Стас Агкацев – основной голкипер "Краснодара". Наглядно все видно. Видно, какой уровень у них. Я считаю, что в "Краснодаре" очень серьезная вратарская школа», — подчеркнул Сабуа.

Отмечается, что Матвей Сафонов недавно выиграл Лигу Чемпионов и чемпионат Франции в составе «ПСЖ», куда перешел летом прошлого года за 20 миллионов евро. Станислав Агкацев стал первым в истории чемпионом России в составе родного клуба, а Евгений Латышонок, основной вратарь «Зенита», стал обладателем серебряной медали Российской Премьер-Лиги.