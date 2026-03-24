Легкоатлет Иванов выделил высокий уровень российской команды в беге на 400 метров с барьерами

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций отменил все санкции, наложенные ранее на Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Ситуацию прокомментировал в беседе с «Ридусом» четырехкратный чемпион страны по барьерному бегу Федор Иванов.

Иванов отметил, что в случае допуска к международным стартам, в частности к чемпионату Европы, отечественные спортсмены смогут составить серьезную конкуренцию и побороться за медали. Он особо выделил высокий уровень российской команды в беге на 400 метров с барьерами и эстафете, где до отстранения Россия была одним из лидеров.

Помимо этого, ВФЛА провела значительную работу по реформированию своей структуры. Организация стала более прозрачной, стабилизировала финансовое положение и расширила сеть региональных представительств, что было положительно оценено международным сообществом.