Легендарный нападающий СКА Борис Боков ушел из жизни

Скончался ветеран петербургского СКА Борис Боков. Он умер на 70-м году жизни, пишет Neva.Today со ссылкой на представителей хоккейного клуба.

Отмечается, что Боков выступал за команду Северной столицы с 1974 по 1985 год. За десять сезонов хоккеист сыграл в 383-х матчах, в которых совершил 219 голевых действий.

Последние годы легендарный бомбардир посвятил тренерской карьере. Боков был наставником любительских клубов, а также представлял сборную ветеранов на международных турнирах.