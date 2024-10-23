Легендарный нападающий СКА Борис Боков ушел из жизни
Скончался ветеран петербургского СКА Борис Боков. Он умер на 70-м году жизни, пишет Neva.Today со ссылкой на представителей хоккейного клуба.
Отмечается, что Боков выступал за команду Северной столицы с 1974 по 1985 год. За десять сезонов хоккеист сыграл в 383-х матчах, в которых совершил 219 голевых действий.
Последние годы легендарный бомбардир посвятил тренерской карьере. Боков был наставником любительских клубов, а также представлял сборную ветеранов на международных турнирах.
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