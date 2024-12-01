Квадрокоптер врезался в лыжника Большунова во время гонки на Кубке России

Во время лыжной гонки на этапе Кубка России в поселке Вершина Теи в трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова врезался квадрокоптер. Дрон зацепил лыжную палку и ногу спортсмена, сообщило РИА «Новости» .

Атлет продолжил гонку и в итоге занял девятое место. Победу одержал Савелий Коростелев, преодолевший дистанцию за 23 минуты 25 секунд. Второе место занял Иван Горбунов, отстав от победителя на 9,2 секунды. Третье место досталось Сергею Ардашеву, который финишировал с отставанием в 15,9 секунды.

Большунов — четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что Большунов — один из самых правильных спортсменов, которых можно представить. Она призналась, что раньше считала Алексея Прокурова идеальным спортсменом. Однако теперь она уверена, что Александр Большунов превзошел его.