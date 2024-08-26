Ксения Шойгу прошла первое «железное» испытание триатлона

Глава ФТР Ксения Шойгу преодолела дистанцию в 226 км в рамках триатлона в Москве

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу преодолела свою первую длинную дистанцию в 226 километров вместе с другими участниками гонки в рамках спортивного фестиваля «Лига триатлона & Ironstar Москва 226». Об этом сообщила Федерация триатлона России на официальном сайте .

«Никогда в жизни не думала, что пройду такую большую дистанцию. Мне казалось, что это невозможно… <…> Я поздравляю всех с крутым стартом!» — прокомментировала своё участие в гонке Ксения Шойгу.

Спортивный фестиваль прошел в Москве 24 и 25 августа. В гонке приняли участие 4000 триатлетов-любителей. Самым возрастным участником стала 73-летняя Людмила Воронова, она является членом «Совета старейшин» ФТР.

Длинная дистанция в 226 км состоит из нескольких этапов, которые следуют друг за другом непрерывно: плавательный на 3,8 км; велогонка на 180 км и беговой этап на 42,2 км. «Железная» дистанция стала первой не только для президента Федерации триатлона России, но и для мировых столиц.

Ранее в середине августа новый веломаршрут был открыт в Дубне.