«Крылья Советов» объявили о переходе форварда Шуманского из ЦСКА
Белорусский форвард Артем Шуманский покинул московский ЦСКА. Он продолжит спортивную карьеру в самарском клубе «Крылья Советов», сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на данные клуба.
Представители футбольной команлы официально подтвердили, что 21-летний игрок присоединится к коллективу на правах аренды до окончания текущего сезона.
Согласно договору между ЦСКА и «Крыльями Советов», опция выкупа игрока не предусмотрена.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте