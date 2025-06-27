Криштиану Роналду и «Аль-Наср» продлили контракт до 2027 года

Футбольный клуб «Аль-Наср» и известный португальский нападающий Криштиану Роналду достигли договоренности о продлении контракта. Новое соглашение будет действовать до 2027 года. Об этом сообщило «Инфо24» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба в социальной сети X.

На странице команды в соцсети появился видеоролик, где 40-летний футболист на пляже заявляет: «Аль-Наср» навсегда». Кроме того, опубликован снимок, на котором Роналду позирует с футболкой, украшенной его именем, а вместо номера на ней указан 2027 год.

Напомним, что Криштиану Роналду присоединился к «Аль-Насру» в январе 2023 года. С того момента он принял участие в 105 матчах за саудовский клуб и поразил ворота соперников 93 раза. Вместе с командой он завоевал Кубок арабских чемпионов.

В марте прошлого года Джорджина Родригес, возлюбленная Роналду, поделилась, что футболист может завершить профессиональную карьеру в ближайшие два года.