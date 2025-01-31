KP.RU: форвард Кузьменко перешел из «Калгари» в «Филадельфию»

Официально подтвержден переход российского нападающего Андрея Кузьменко из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU .

Вместе с российским хоккеистом в новый клуб перешел форвард Джейкоб Пеллетье, а также были получены права выбора во втором раунде драфта 2025 года и в седьмом раунде драфта 2028 года. В обратном направлении проследовали игроки Джоэл Фараби и Морган Фрост.

Примечательно, что в составе «Филадельфии» уже играют российские хоккеисты: форвард Матвей Мичков и защитник Егор Замула. На текущий момент ХК занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ.