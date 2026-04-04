Костромской «Спартак» объявил о назначении Ашихмина на пост главного тренера

Андрей Ашихмин стал новым главным тренером костромского «Спартака». Об этом сообщил «Спорт», проект сайта KP.RU , со ссылкой на пресс-службу ФК.

Ранее специалист работал тренером по работе с вратарями в штабе красно-белых. У Ашихмина есть лицензия UEFA Pro, и он имеет опыт работы в тульском «Арсенале», московском «Велесе», минском «Динамо», «Ислочи» и гродненском «Немане».

Наставник также входил в тренерский штаб молодежных сборных Белоруссии. Теперь он официально возглавил команду, сменив свое прежнее амплуа в штабе. Руководство «Спартака» отметило его значительный стаж в профессиональном футболе и пожелало удачи в новой должности.