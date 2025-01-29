Комментатор Майков назвал «Локомотив» главным фаворитом КХЛ

Собеседник издания считает, что главным фаворитом был и остается «Локомотив».

«Как был, так и остается главным фаворитом „Локомотив“, потому что отрыв этой команды на Западе — 18 очков до ЦСКА! Глядя на игру ярославского клуба, можно сказать, что это команда с претензией на финал и на Кубок», — сказал он.

Майков назвал «Локомотив» командой, которая умеет играть в плей-оффный хоккей.

Ярославский «Локомотив», возглавляемый Игорем Никитиным, занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, имея в своем активе 80 очков.