Комментатор Губерниев заявил, что в этом сезоне «Динамо» скорее всего не будет бороться за тройку лидеров РПЛ

По его мнению, несмотря на математические шансы, команда Ролана Гусева, скорее всего, завершит чемпионат в шестерке.

«Команду создавал не Гусев, поэтому есть великое правило, когда надо валить всё на предшественника. Оно и работает, и не работает. Сейчас Гусеву надо показывать себя, как человека, который методически может работать с командой, способен увлечь её и делать всё правильно с теми игроками, которых подбирал Карпин. Сейчас для Ролана будет момент истины.», — отметил Губерниев.

Гусев возглавил клуб в декабре после ухода Карпина. Сейчас «Динамо» занимает седьмое место, набрав 30 очков после 22 туров. Следующий матч — против «Оренбурга» 4 апреля.