Комментатор Губерниев заявил, что от Абрамовой ждут выстраивания коммуникаций

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение относительно назначения Светланы Абрамовой главным тренером сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Эксперт положительно оценил работу команды Петра Фрадкова во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Единогласная поддержка Абрамовой говорит об уровне доверия. Она справится», — отметил Губерниев.
Он подчеркнул, что назначение Абрамовой свидетельствует о высоком доверии внутри организации. Как пояснил комментатор, от нового наставника ожидают улучшения коммуникационных процессов и привлечения квалифицированных специалистов.
