Комментатор Губерниев заявил, что от Абрамовой ждут выстраивания коммуникаций

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение относительно назначения Светланы Абрамовой главным тренером сборной России по легкой атлетике. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Эксперт положительно оценил работу команды Петра Фрадкова во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Единогласная поддержка Абрамовой говорит об уровне доверия. Она справится», — отметил Губерниев.

Он подчеркнул, что назначение Абрамовой свидетельствует о высоком доверии внутри организации. Как пояснил комментатор, от нового наставника ожидают улучшения коммуникационных процессов и привлечения квалифицированных специалистов.