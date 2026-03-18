Комментатор Губерниев рассказал, что очарован игрой «Балтики» в текущем сезоне

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что его больше всего впечатляет игра калининградской «Балтики» и работа ее главного тренера Андрея Талалаева в текущем сезоне. Об этом сообщил Metaratings.ru.

По словам Губерниева, Талалаев — огромный молодец, и его ждет большое будущее.

«Также я по-прежнему верю в „Локомотив“», — добавил ведущий.

После 21 тура «Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. В ближайшее время калининградцы сыграют дома с «Сочи» в рамках 22-го тура.

