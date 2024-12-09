Комментатор Губерниев поддержал получение российскими гимнастами нейтрального статуса

Даже выступление под нейтральным статусом — это большой шаг к полноценному возвращению россиян в большой спорт. Такое мнение в беседе с RT выразил комментатор Дмитрий Губерниев.

Он полностью поддержал тот факт, что российские гимнастки готовятся получить нейтральный статус и снова вернуться на арену спорта. Губерниев подчеркнул, что это нужно было сделать еще ао время Олимпиады в Париже, но спортсменам запудрили мозги.

Сейчас руководство федераций поменялось, и ситуация стала выравниваться, добавил комментатор. Он также добавил, что россияне со временем смогут вернут себе и гимн, и флаг.