Комитет РФС дисквалифицировал казанского футболиста Циберкина из-за ставок

Комитет по этике Российского футбольного союза вынес решение, согласно которому нападающий казанского клуба «Сокол» Александр Циберкин отстранен от футбола на 10-летний срок. Об этом сообщил сайт Inkazan.ru .

Основанием для наказания стали нарушения статей 18 и 21 Этического регламента РФС, регламентирующие запрет на участие футболистов в букмекерских конторах и азартных играх, а также манипуляции с результатами матчей. В результате наложенных ограничений спортсмену запрещается осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Сам клуб «Сокол» пока воздерживается от комментариев относительно санкции. Команда в турнирной таблице располагается на 12-й позиции из 14 возможных.