Клуб СКА сообщил о проведении домашних матчей КХЛ в Ледовом дворце

Хоккейный клуб из Северной столицы СКА намерен провести домашние матчи предстоящего сезона КХЛ в Ледовом дворце. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ХК.

Данная площадка была выбрана в качестве основной, так как именно там есть возможность обеспечения первоклассных условий как для самих спортсменов, так и для зрителей.

На «СКА Арене» же ведутся работы, которые потребуют значительного времени. На стадионе устраняют недостатки в системах пожарной безопасности.

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