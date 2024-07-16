Клуб СКА сообщил о проведении домашних матчей КХЛ в Ледовом дворце

Хоккейный клуб из Северной столицы СКА намерен провести домашние матчи предстоящего сезона КХЛ в Ледовом дворце. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на пресс-службу ХК.

Данная площадка была выбрана в качестве основной, так как именно там есть возможность обеспечения первоклассных условий как для самих спортсменов, так и для зрителей.

На «СКА Арене» же ведутся работы, которые потребуют значительного времени. На стадионе устраняют недостатки в системах пожарной безопасности.