Клюшев поддержал решение о назначении Артема Дзюбы капитаном «Акрона»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев на сборах объявил о назначении Артема Дзюбы капитаном команды. Гендиректор клуба Константин Клюшев в интервью «КП Спорт» прокомментировал это решение и рассказал о роли форварда в команде.

Клюшев подчеркнул, что определение капитана — прерогатива спортивного блока и тренерского штаба.

«Артем добился всего, чего только можно в России. Он помогает "Акрону", и в роли капитана, уверен, принесет пользы не меньше», — заявил директор.

Собеседник также отметил, что Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола, и к нему приковано большое внимание. Клюшев добавил, что у клуба доверительные отношения с Дзюбой, как и с другими футболистами команды.