Классен ушел из футбольного клуба «Спартак-Москва» по согласию сторон
Футболист Леон Классен расторгнул контракт с футбольным клубом «Спартак-Москва». Как написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу команды, стороны разошлись по обоюдному согласию.
Красно-белые пожелали спортсмену успехов в дальнейшей карьере. Где в ближайшее время собирается играть Классен, не сообщается.
Футболист провел за столичную команду 32 матча, в которых отметился двумя мячами. В составе клуба он стал обладателем Кубка России и бронзовой медали чемпионата страны.
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