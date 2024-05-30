Килиан Мбаппе заявил, что не желает о своем решении остаться в «ПСЖ» в 2022 году
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в беседе с журналистами CNN заявил, что не жалеет о своем решении остаться в «ПСЖ» в 2022 году. В тот год он отказался от трансфера в мадридский «Реал».
«Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и в других моментах. Мною было принято важное и нелегкое решение, но я ни о чем не жалею», — процитировало издание kp.ru слова футболиста.
По предварительной информации, Мбаппе уже заключил контракт с «Реал Мадридом» сроком на пять лет.
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