Килиан Мбаппе заявил, что не желает о своем решении остаться в «ПСЖ» в 2022 году

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в беседе с журналистами CNN заявил, что не жалеет о своем решении остаться в «ПСЖ» в 2022 году. В тот год он отказался от трансфера в мадридский «Реал».

«Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и в других моментах. Мною было принято важное и нелегкое решение, но я ни о чем не жалею», — процитировало издание kp.ru слова футболиста.

По предварительной информации, Мбаппе уже заключил контракт с «Реал Мадридом» сроком на пять лет.