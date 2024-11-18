КХЛ сообщила о запуске чемпионата по хоккею с участием восьми команд 19 декабря

Через месяц, 19 декабря, КХЛ планирует запустить чемпионат по хоккею 3×3 с участием восьми команд. Об этом рассказал RT, ссылаясь на пресс-релиз лиги.
Сообщается, что команды поделят на две группы: в первой сыграют «Авангард», астанинский «Барыс», уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Во второй группе встретятся «Сибирь», челябинский «Трактор», минское «Динамо» и казанский «Ак Барс».
Финал первого сезона турнира запланирован на 13 июля.
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