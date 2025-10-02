Кассьерра признался, что мечтает сыграть на ЧМ-2026 за сборную Колумбии

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в интервью Metaratings.ru выразил желание выступить на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Колумбии.

По словам футболиста, он намерен продемонстрировать свою игру на высоком уровне, чтобы привлечь внимание тренеров национальной команды.

«Самое главное — качественно, ответственно и профессионально выполнять свои задачи в клубе, помогать «Зениту»», — отметил форвард.

Ранее Кассьерра неоднократно выступал за национальную команду, однако последний матч сыграл еще в 2023 году. Сборная Колумбии уверенно прошла квалификацию и готовится дебютировать на своем седьмом мундиале. Высшим достижением команды остается четвертьфинальная стадия турнира 2014 года.