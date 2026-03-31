Карпин раскрыл причины масштабных вызовов игроков в сборную России

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин поделился мыслями о том, почему он вызывает в состав такое большое количество игроков. Об этом написал «Чемпионат» .

По словам Карпина, сборная Англии включила в финальный список 35 футболистов, пять из которых — вратари, добавил RT.

«Состояние мы можем прочувствовать только тогда, когда они тренируются с нами», — отметил главный тренер российской команды.

Напомним, что сборная России 27 марта одержала победу над командой Никарагуа со счетом 3:1. Предстоящий матч против сборной Мали запланирован на 31 марта и пройдет в Санкт-Петербурге.