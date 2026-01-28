Карпин назвал смерть бывшего тренера сборной России Игнатьева потерей для футбола

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Валерий Карпин в беседе с сайтом телеканала «Звезда» назвал случившееся потерей для российского футбола.

Главный тренер сборной страны отметил, что всегда будет помнить коллегу как доброго человека, готового прийти на помощь. В последнее время у Игнатьева были проблемы со здоровьем, добавил Карпин.

«Вне зависимости от возраста всегда чувствуется потеря и для российского футбола, ну и вообще для всех нас», — сказал собеседник.