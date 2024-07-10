Капитан ЦСКА Нестеров объяснил свое возвращение в Россию желанием выиграть Олимпиаду-2018

Защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил свое возвращение из НХЛ в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Как отметил спортсмен, у него появился хороший шанс выиграть Олимпиаду-2018 в составе сборной России.

«Я согласился перейти в ЦСКА, тем более что был хороший шанс выиграть Олимпиаду-2018 в составе сборной, и ЦСКА сделал хорошее предложение. Ни о чем не жалею», — сказал он.

В 2021 году Нестеров на один сезон уехал в «Калгари Флэймз», однако после этого снова вернулся в состав армейцев. По словам самого хоккеиста, он не рассматривал другие варианты.