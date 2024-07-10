Капитан ЦСКА Нестеров назвал свой первый год в США трудным

Защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров в разговоре с журналистами «Газеты.Ru» назвал трудным свой первый год игры в США.

С 2014 по 2017 год хоккеист выступал за «Тампу», после чего играл за «Монреаль Канадиенс».

«Сложно было в первый год: у меня было слишком много травм — сотрясение, перелом руки. Были мысли поехать домой, но мы вычеркнули этот пункт: назад дороги не было», — сказал он.

При этом спортсмен отметил, что у него остались самые теплые воспоминания о периоде карьеры в фарм-клубе «Тампы».