Капитан «Локомотива» Елесин: на каждую серию у команды особый настрой

Капитан хоккейной команды из Ярославля «Локомотив» Александр Елесин в эксклюзивном интервью Metaratings.ru рассказал о подготовке к полуфинальной серии Кубка Гагарина против клуба «Салават Юлаев».

По словам спортсмена, игроки клуба идут на каждую серию с особым настроем.

«Нам еще предстоит разбор „Салавата“ и подготовка к нему», — заявил хоккеист.

Он также признался, что следил за встречами «Салавата» и «Спартака», отметив, что основное внимание уделял собственной серии.

«Локомотив» пробился в полуфинал турнира после победы над «Авангардом» в седьмом поединке со счетом 3:2 в овертайме. Первая игра против «Салавата Юлаева» состоится 27 апреля в Ярославле на стадионе «Арена-2000».