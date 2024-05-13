Капитан «Флориды» Барков назвал Бобровского лучшим игроком в команде | 360°

Спорт 13 мая 2024, 16:09 Капитан «Флориды» Барков назвал Бобровского лучшим игроком в команде

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Александр Барков, капитан хоккейного клуба «Флорида Пантерз», высказал мнение о российском вратаре команды Сергее Бобровском. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт ХК.

«Оставайтесь сосредоточенными и спокойными. Когда произносишь эти слова, сразу думаешь о Бобровском. Он наш лучший игрок», — отметил Барков.

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Сегодня, 13 мая, «Флорида» одержала победу над «Бостон Брюинз» с результатом 3:2. На счету Бобровского — 16 сейвов.