Канадец Бенуа Гру стал новым главным тренером челябинского ХК «Трактор» | 360°

Спорт 06 мая 2024, 17:30 Канадец Бенуа Гру стал новым главным тренером челябинского ХК «Трактор»

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Бывший наставник фарм‑клуба «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Бенуа Гру стал новым главным тренером челябинского ХК «Трактор». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на гендиректора клуба Алексея Волкова.

Бенуа уже представил руководству презентацию нового проекта команды. Он пообещал, что с ним хоккеисты станут еще конкурентнее в борьбе за главный трофей лиги.

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Контракт с канадским специалистом рассчитан на два года.