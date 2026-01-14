Юная фигуристка Марасанова приняла решение о завершении карьеры

Анастасия Марасанова, 16-летняя представительница России в фигурном катании, объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом написал RT .

«К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь все равно будет связана с фигурным катанием», — поделилась своими планами Анастасия.

В 2023 году спортсменка из Санкт-Петербурга одержала победу среди юниорок на мемориале Панина-Коломенкина.