Известный тренер по фигурному катанию Валерий Тюков умер в 78 лет

Известный российский тренер по фигурному катанию и заслуженный деятель физической культуры Валерий Тюков скончался в Перми на 79-м году жизни. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на региональное министерство спорта.

Тюков начинал свою карьеру в спортивной школе «Орленок». С его наставничеством связаны успехи Марины Никитюк, Рашида Кадыркаева, Константина Безматерных, Ксении Красильниковой. В 1990-е годы тренер также обучал будущего двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.

Тюков занимал пост члена президиума Федерации фигурного катания России с 1992 года и руководил Федерацией фигурного катания Пермского края с 1994 года.