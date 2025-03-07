Известный тренер по фигурному катанию Валерий Тюков умер в 78 лет

Известный российский тренер по фигурному катанию и заслуженный деятель физической культуры Валерий Тюков скончался в Перми на 79-м году жизни. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное министерство спорта.
Тюков начинал свою карьеру в спортивной школе «Орленок». С его наставничеством связаны успехи Марины Никитюк, Рашида Кадыркаева, Константина Безматерных, Ксении Красильниковой. В 1990-е годы тренер также обучал будущего двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова.
Тюков занимал пост члена президиума Федерации фигурного катания России с 1992 года и руководил Федерацией фигурного катания Пермского края с 1994 года.
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