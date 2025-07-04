«Ижсталь» усилила защиту 23-летним хоккеистом

В ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» пришел новый защитник — 23-летний Илья Кудряшов. Об этом написал Izhlife .

С раннего возраста Илья занимался хоккеем в школе саратовского «Кристалла». В 16 лет он впервые вышел на лед в составе «СКА-Варяги» в МХЛ. За свою карьеру в высшей хоккейной лиге спортсмен играл за «ЦСК ВВС» и «Юнисон-Москва».

На счету Кудряшова 96 матчей, в которых он заработал 26 очков.

Напомним, что недавно Рамиль Сайфуллин снова занял пост главного тренера «Ижстали».