«Ижсталь» усилила защиту 23-летним хоккеистом

В ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» пришел новый защитник — 23-летний Илья Кудряшов. Об этом написал Izhlife.
С раннего возраста Илья занимался хоккеем в школе саратовского «Кристалла». В 16 лет он впервые вышел на лед в составе «СКА-Варяги» в МХЛ. За свою карьеру в высшей хоккейной лиге спортсмен играл за «ЦСК ВВС» и «Юнисон-Москва».
На счету Кудряшова 96 матчей, в которых он заработал 26 очков.
Напомним, что недавно Рамиль Сайфуллин снова занял пост главного тренера «Ижстали».
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